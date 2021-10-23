陳嘉樺（Ella）23日出席活動。她近來行程滿檔，正與瘦子拍攝電影《速命道》，瘦子被封為「行走費洛蒙」，Ella笑說與瘦子合作消息一出，許多好友都喊羨慕，Ella直呼：「連我自己都很羨慕自己。」隨後放閃說老公賴斯翔也很帥氣，「我老公費洛蒙也不少，都用在我身上。」

Ella表示老公最近成功瘦身10公斤，被虧現在身邊有2個瘦子，她透露2個瘦子目前都可以摸，「但有一個只能摸到11月，因為電影要殺青了」，她享受在電影裡與瘦子談姐弟戀，開快車部分由劇中男子漢們負責，至於有親熱戲？她打趣說要正經一點，談戀愛最重要會炒菜，「要抓住一個人的心先抓住他的胃。」

該電影近日已經正式開拍，Ella說在開鏡儀式當天就有有拍攝行程，瘦子還特地留在現場，一見到Ella入戲演技，瘦子直誇「我很感動、差點哭」，Ella大讚瘦子私下很可愛。

Ella的好姐妹任家萱（Selina）將在31日歡慶40歲生日，S.H.E早已計畫3天姊妹之旅，Ella為此還跟劇組告3天，被問及計畫去哪裡旅行？Ella語帶保留說3人開車去郊外走走，「我們有默契，希望每年都有屬於3個人小旅行，去年我們去花蓮太魯閣爬山，心情很好」，她預告已準備好送給Selina驚喜生日禮物。

Ella出席活動，在現場大秀精湛廚藝，開心跟粉絲互動。（羅永銘攝）