金曲歌后艾怡良將推出新專輯《偏偏我卻都記得》，22日晚間舉辦聽歌會，她自稱單身半年多，3月被拍到與1名高帥洋男在碧潭約會遛狗，她身高152公分，跟對方相差38公分，2人是最萌身高差，她笑說很有被保護的感覺，談到他們目前關係？她低調說對方是讓她感到很自在的人，「友達以上，戀人未滿」。

艾怡良表示現階段還不敢說是情侶，算是朝穩定的方向前進，「我任他和時光宰割，所有決定我都尊重，我欣然接受未來和時間一切」，似乎擔心戀情見光死，一切順其自然，也坦言不期待婚姻、永遠的戀情，「我不管他要不要娶我，跟我生小孩，凍卵那些都跟他無關，我願意這樣的付出到我80幾歲都這樣，我只享受當下。」

她透露對方大她6歲、歐洲人及中文不好，他們都用英文溝通，直誇2人相處很自在，她說：「我跟他出去就是一個生活的模式，穿居家服遛狗，一切照著日常生活的樣子。」還甜蜜表示對方會照顧她的生活，加上她自認很需要自己空間的人，「工作時，他就不會問我在哪裡，他會鼓勵我，讓我有一切空間經營我自己想做的事，他跟我一樣，在自己的空間也發展得很舒適。」

艾怡良首度跨足電影圈以《我沒有談的那場戀愛》入圍本屆金馬獎「最佳新演員」，她所演唱主題曲〈我這個人〉同時也入圍「最佳原創電影歌曲」，成績亮眼，她受邀將在金馬獎擔任演出嘉賓，艾怡良感性說是入圍是幸運中的幸運，憶起在拍戲過程是很沒有自信，能獲得提名是很大的嘉獎，並自爆當初上表演課時，差點被導演徐譽庭換角。

艾怡良近來正值宣傳期，工作滿檔，跨年目前也已確定接下2場，陪歌迷一起跨年時光，明年1月還要在台北流行音樂中心舉辦演唱會。