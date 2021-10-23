基進黨立委陳柏惟遭罷免成功，也是台灣史上第一個通過罷免案的立法委員，對此同樣面臨危機的萬華區無黨籍立委林昶佐在臉書PO文抱不平，痛批國民黨仇恨動員，但PO文曝光卻反被灌爆「下一個就換你了」。

林昶佐PO文「感謝柏惟，我們一起努力，團結更大的力量」，不捨陳柏惟被罷免，更大罵國民黨鋪天蓋地抹黑，加上地方黑金派系動員，害得年輕優秀的陳柏惟被迫離開崗位。

林昶佐繼續砲轟國民黨到處掀起報復性罷免，在立院用各種手段癱瘓議事，嚴重撕裂社會，成為被中國勢力滲透的裂縫，要求朱立倫適可而止，不然自己不會有任何猶豫，盡全力團結守護家園。

PO文曝光後，不少粉絲表達支持：「昶佐加油」、「罷免門檻真的要快修」、「一家五口戶籍都遷到萬華了，準備守護你」，但更多網友狂酸：「別急，下一個就換你了」、「你在作秀阿 下一個就是你」、「我們會努力把你送回歌壇的」、「只會扯藍綠跟中國，就是不會檢討自己做不好」、「期待下一個就是你」、「相信接下來萬華人會很團結很期待XD」、「支持跳梁小丑的立委會是好立委？」、「若做得好，誰要罷你，都不檢討自己，還要抹黑別人」、「開始出來侮辱台中民意，說罷免是惡罷了」、「內鬥內耗不就DPP跟你這種假裝無黨的人專門的嗎」、「你不適合政治，乖乖回去唱歌吧」。