新加坡採取「與病毒共存」策略，雖然近期確診病例數居高不下，仍逐步放寬邊境管制。官員今天表示，目前情況就像在下坡路上騎腳踏車，需適時使用邊境管制、疫苗及防疫措施等煞車。

新加坡衛生部長王乙康今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，星國正在尋找與病毒生活的平衡，目前抗疫之路就像在下坡路上騎腳踏車，必須適時使用煞車才不至於失控翻車。

他比喻，新加坡過渡到「與病毒共存」階段中有3個煞車，分別為邊境管制、接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及追加劑、安全管理措施等。

先前新加坡病例數相對較低，王乙康說，其他國家的感染率則很高，因此有必要實施邊境管制，以免出現大量境外移入案例。但現在情況已經改變，許多國家歷經大規模疫情後，情況已穩定下來，甚至感染率比新加坡還低，所以可以跟這些國家安全地實施旅行通道；目前每天新增病例中的境外移入案例也非常少。

新加坡自19日起，擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」，除了德國、汶萊之外，也允許來自丹麥、法國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、美國、加拿大已完整接種的旅客入境免隔離，僅需在搭機前及抵境後進行PCR核酸檢測。預計11月將增加韓國。

雖然星國疫苗覆蓋率已超過8成，但8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例卻不斷攀升，迫使當局於9月底再次加強防疫措施，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、居家辦公為既定模式等。

自加強防疫措施以來，COVID-19確診病例增加速度有所趨緩，但近期每天新增確診人數仍高達2000多至3000多人。當局決定，原本實施一個月的穩定措施也延長一個月至11月21日，今天進一步宣布，明年1月起，唯有完成疫苗接種或已康復者才能返回工作場所辦公。

在新加坡確診人數不斷飆升之際，美國、德國都調高新加坡的旅遊警示，王乙康對此回應表示，這不影響由新加坡出發的旅客使用「疫苗接種者旅遊通道」到這些國家。他也不認為這會影響新加坡與其他國家洽談類似的旅遊通道。

截至昨天為止，人口約545萬的新加坡累計16萬5663人確診，其中294人病故。

至於新加坡何時會放寬防疫措施，身為抗疫工作小組聯合領導人之一的財政部長黃循財表示，有3個考量因素

，包括病例增加速度、重症率及加護病房使用率。若每週病例增加率降到1以下及加護病房情況穩定，政府將允許恢復戶外團體運動、恢復更多校內活動及允許同戶家庭最多可5人一組在外用餐。

此外，有關邊境管制部分，衛生部表示，自26日23時59分起，簡化入境者的檢測流程，由第2類、第3類及第4類國家入境的旅客抵境時，不需接受PCR核酸檢測，隔離結束前採檢即可。

新加坡目前將所有國家及地區依風險程度分成4類，對風險程度最低的第一類國家及地區單邊開放，目前來自台灣、中國、香港及澳門的旅客入境後不需隔離，只要在機場接受PCR檢測，結果呈陰性即可自由活動。（編輯：黃自強）1101023