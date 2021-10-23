基進黨立委陳柏惟今（23）日被台中第二選區投票罷免成功，網友湧入總統蔡英文臉書表達感謝催票之意，也有民眾說，下一個戰場就是萬華和蔡語錄議員了！

蔡英文曾經於20日在中常會指出，周六就是台中第二選區立委罷免案投票日，許多同志都到台中，為友黨的陳柏惟加油打氣。「陳柏惟在近來的苦行中說，初心應該就是為民眾服務，然後跟民眾在一起」，她也請大家應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇，不要讓認真的人孤單。

陳柏惟罷免案今(23日)舉行投票，最後同意票數為77899票、不同意票73433票，陳柏惟遭罷免。(罷免案投票數最後仍須以中選會公告為主)

網友湧入總統蔡英文臉書留言表達心聲，「哈哈哈，恭喜台中，助選成功」、「恭喜您！民意開始反撲了！」「3Q成功，證明人民是可以把借給政客的權力再拿回來的」、「下一戰～換萬華人寫歷史！」「狂賀3Q高票當選高雄市民」、「人民萬歲！民主萬歲！」、「記得幫陳柏惟喬一個好一點的位置，他要過去了」、「謝謝總統把票催出來」、「請問要下架蔡語錄議員了嗎？」、「謝謝小英總統」、「謝蔡賜箭！沒有蔡總統跟塔綠班的大力支援，台中人今天不會站出來寫歷史。下一戰，萬華清昶！」