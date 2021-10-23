大陸資深女星于月仙因演出熱播劇《鄉村愛情》中的「謝大腳」成名，未料她今年8月驚傳噩耗，被證實在內蒙古車禍身亡，享年50歲。事隔2個多月，她的導演老公張學松仍走不出喪妻之痛，在社群網站PO文多張于月仙生前美照悼念，令人鼻酸不已。

于月仙今年8月9號凌晨驚傳車禍身亡，原來她在搭乘保母車前往拍戲的路上，車子不慎撞上2隻駱駝，造成乘客之一的于月仙遇難，2隻駱駝死亡，駕駛司機與另2名乘客受傷。于月仙在告別式後已被安葬於北京，她的深情老公張學松更悲痛表示會完成妻子心願，照顧好妻子的弟弟與母親。

于月仙在《鄉村愛情》情路坎坷，戲外卻與老公鶼鰈情深。(取自導演張學松抖音)

張學松在妻子逝世2個月後，今(23日)突然於網上PO出以于月仙多張美照製作成的影片，悲痛感謝朋友與粉絲對妻子的厚愛與懷念，稱這場車禍的道路交通事故認定書已經出來，司機負全責，目前已移交司法機關等待處理。

張學松還提及，最近有不肖人士冒充于月仙身邊人士造謠並詐騙，希望大家能擦亮眼睛，不要上當，不要讓居心剖測的人利用你們善良，家屬已報警處理。于月仙告別式在今年8月13號舉行，然而張學松卻被網友發現，於妻子告別式不久後，按讚2則美女影片，讓其深情形象一度惹來大批網友質疑。