韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa去（2020）年在「全球百大美女」，僅輸給以色列女星Yael Shelbia，成為亞洲第一美，精緻外貌加上超優唱跳實力，擄獲千萬粉絲的心；不久前Lisa發布的個人作品創下好成績，她也有在IG分享還有新作品的好消息，日前驚喜PO出一張大尺度辣照，下身只穿三角褲露出逆天長腿，性感照美暈千萬粉絲。

Lisa在9月以單曲專輯《LALISA》個人出道，馬上獲得兩項金氏世界紀錄肯定，專輯銷量也相當驚人，更證明她有多紅；Lisa在個人出道後，仍不斷籌備新作品為了完美呈現給粉絲，從Lisa的IG貼文能發現她人在國外，偶爾會曬照打卡，日前她罕見PO出大解禁辣照，引起熱烈討論。

畫面中Lisa穿著一套橘色比基尼，外面罩著白色短版上衣，因為她背對鏡頭，清楚看見下半身只有三角小褲，更性感到屁股蛋都彈出；背景則是一望無際的大海，Lisa站在岩石上擺姿勢，除了極度誘惑的S曲線，螞蟻腰和逆天長腿都被看光，大尺度背影照非常養眼。

高人氣的Lisa光是IG就擁有超過6428萬粉絲，她PO出性感背影照不到一天的時間，就吸引超過千萬人讚爆，驚人魅力肉眼可見。Lisa從小就對唱跳感興趣，年幼就獨自到韓國當練習生追夢，出道後傻甜萌個性和上了舞台變女王的極大反差，讓她受到大票粉絲喜愛，2019年到大陸選秀節目當舞蹈導師，也獲得好評。