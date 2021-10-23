國內外團隊創作的10大地景藝術裝置，在五顏六色中璀璨亮相。（金門縣府觀光處提供）

鄧麗君向對岸喊話的北山播音站，也是裝置藝術的展場之一。（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長走訪10大地景藝術裝置，邀請遊客也來走走看看，感受不一樣的浪漫金門。（金門縣府觀光處提供）

「2021金色寧境-金門海洋藝術季」主打戰地自然、人文景觀的對話。圖為戰地景點之一的北山播音站。（金門縣府觀光處提供）

燈束綻放光芒與星空爭輝中，體驗愈夜愈美，不一樣的浪漫金門。（金門縣府觀光處提供）

開幕儀式舉辦送好禮快閃活動，小朋友們好開心!（金門縣府觀光處提供）

「2021金色寧境-金門海洋藝術季」今晚於古寧頭和平紀念公園登場，國內外團隊創作的10大地景藝術裝置，在五顏六色中璀璨亮相，以迸發的熱力解放曾經宵禁封鎖的海岸，宣示走過烽火的夜金門唯美的一面。

楊鎮浯縣長在開幕儀式向海內外遊客招手，他強調這是一場戰地史蹟與600年傳統聚落、自然地景對話的大型藝術饗宴，一定要來走一走、看一看，在燈束綻放光芒與星空爭輝中，體驗愈夜愈美，不一樣的浪漫金門。

縣府觀光處長丁健剛說明，這項以「金色寧境」為主題，透過藝術家不同的專業視角，重新詮釋和定位戰地自然、人文景觀的大型活動，以開發金門夜間觀光和觀光品牌年輕化為目標。

連日來，已有當地旅遊業者推出9人座「夜遊金門海洋藝術季」的新遊程，更有很多自由行遊客慕名跨海來到，頂著深秋襲人海風，在如今早已硝煙散盡的紅土海岸，偎依欣賞地景與夜空的邂逅之美。

10組主題地景創作的展覽地點是金門和平紀念園區、古寧三營區W16據點、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、三角堡、雙鯉湖。展覽時間為每日9：00-20：00（夜間展示時間17：00-20：00），另北山播音牆作品，因日間有知名的鄧麗君廣播，展出時間為每天17：00-20：00，每20分鐘演出1次。詳情可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。