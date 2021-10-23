刑事局統計，今年7至9月受理解除分期付款詐欺案件中，高風險賣場前五名依序為「東森購物」330件、「誠品網路書店」308件、「HITO本舖」128件、「蝦皮購物」128件及「CACO」計96件。歹徒假冒這些電商的客服人員致電給消費者，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、網路銀行、手機APP，或購買遊戲點數來解除設定」等老哏行騙，提醒民眾如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋02」、「＋886」等號碼，或聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，就要立即掛斷電話，並通報165反詐騙諮詢專線。

警方表示，「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款等名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。為防範這類詐騙手法，警方除每日提醒高風險電商加強資安防護外，並提供業者因個資外洩，仍需負損害賠償責任的判決案例，促使高風險電商落實資安防護。

刑事局表示，每周會發函通知被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。同時，彙整受理案件情資，由專責單位循線追查偵辦。