「東市有青」展覽區域利用東市場鮮魚區部分未營業攤位策展，共分「東青事務所」、「東青試驗所」及「東青製造所」3個區塊。（張亦惠攝）

嘉義市政府透過「青年創業獎勵補助計畫」輔導的「諸羅設計塾」團隊以東市場為展演場地辦理一連串歷史、藝術、文化活動，近日與嘉義市政府共同策展主辦「東市有青」展覽23日正式開展，盼能吸引更多人走進東市場，思考、對話百年老市場的未來。

市長黃敏惠表示，東市場除了是嘉義市民購買日常所需的「灶咖」與市民生活息息相關，更是一座百年的市場，「諸羅設計塾」團隊的年輕人透過實際行動與在地認同規畫的一系列展覽活動，都讓我們重新思考對東市場的想像。

從挪威返台的諸羅設計塾執行長呂武隆說，返鄉時希望透過自己的專業「建築」在家鄉嘉義做之前在國外看到的事，剛開始有很多不了解，經過田調跟許多人的幫助，漸漸吸引更多青年加入團隊，進而決定創業。

呂武隆說，這期間做了更多不一樣嘗試，包括請來高中生想像市場的未來等，也曾採訪一個90歲的阿嬤每天都到東市場工作，讓他深受感動，這次展覽集結半年來青年在東市場做的各種行動，希望大家可以來東市場看展，思考東市場的未來並互相討論。

黃敏惠表示，市府近年持續維護東市場環境，編列經費安裝監視器、更新衛生及通風設備、提升耐震度、補強漏水等工程，讓民眾能有更舒適的美食與購物體驗。

「東市有青」展覽區域利用東市場鮮魚區部分未營業攤位策展，共分3個區塊，「東青事務所」展示東市場的老照片；「東青試驗所」邀請青少年創作，透過對於東市場的認識感受，創造出屬於東市場專有的提案內容；「東青製造所」是由攤商與不同領域的青年一起創作，作品包含動畫、故事地圖、光影裝置等，展期從23日到明年1月2日。