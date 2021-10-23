基進黨陳柏惟罷免案今(23日)舉行投票，投票結果為，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，同意票超過罷免門檻，罷免通過，而陳柏惟也成為中華民國政治史上第一位遭到罷免的立法委員。資深媒體人羅友志也用28個字分析國民黨主席朱立倫、前立委顏寬恒、國民黨立委江啟臣以及台中市長盧秀燕等藍營大咖在罷免案後的動態與未來發展。

根據中選會統計，第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

對此，羅友志今天在臉書上發文表示，「朱立倫暫時穩了，顏寬恒好險止敗，江啟臣該被秀秀，盧秀燕共主形成」。網友們也留言回應，「我台中人，此時最光榮！」、「燕子市長展現行政中立的一面，不像讀稿的那位」、「普天同慶，萬民騰歡，拍拍手放煙火！」、「太開心了，台中市民太可愛了，感謝你們」。