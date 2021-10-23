GINO這幾年連拍3部八點檔，日夜顛倒作息，平時注重身體健康及養生，也會找時間保養並放鬆筋骨，幾年前因老朋友的一句「一直來按，乾脆一起來開（按摩店）」的玩笑話，他勇氣十足開啟斜槓人生，成為五星級按摩店的股東之一。

今一日店長活動，GINO邀同為八點檔《黃金歲月》演員謝京穎跨刀主持，沒想到反而被師妹捉弄設計。謝京穎在舞台上替粉絲謀福利，要GINO幫現場民眾按摩，讓大夥驚喜連連。

經過幾年努力下來，目前已有18家門市。今年因疫情攪局，讓原本的規劃被打亂，在防疫三級警戒期間，還好各門市的房東們都力挺降租，不然恐怕會造成不小傷害。

GINO仍堅信市場需求不滅，「唯有自己滿意，客人才可能呷意，要做就做到業界最好，成敗了然於心」，其他就是時間問題。他認為「不拚，連輸的機會都沒有」，展現獨到見解，對於投資的品牌，他認為還有很多要增進和改良空間，也規劃未來跨出大台北地區，服務更多人。