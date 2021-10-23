人真的有辦法和大型動物一決生死嗎？答案是可以的，23歲俄國職業拳擊好手梅德維夫(Ilya Medvedev)就上演了一場「人熊大戰」！他竟然用獵槍和短刀殺死600公斤的巨大棕熊，不過之後重傷昏迷，所幸送醫後沒有生命危險，據說他的朋友當時慘死棕熊爪下，他才奮不顧身死命與棕熊搏鬥，場面相當可怕。

Crazy news from Russia !



Boxer Ilya Medvedev went on a fishing trip with 2 other fishermen one of the fishermen got attacked by a bear and medvedev fought with the bear and stabbed the bear to death Medvedev is currently in hospital in intensive care #boxing pic.twitter.com/nAGOxc9x0l — ⚜️ (@HH_boxing) October 21 2021

據《太陽報》等外媒報導，梅德維夫當時與友人杜德尼克(Vyacheslav 'Slava' Dudnik)去河邊釣魚，沒想到竟遇到野生棕熊襲擊，杜德尼克不幸命喪熊爪下，但卻激發了梅德維夫的求生意志，先用獵槍攻擊棕熊，不過仍無法抵擋對方，最後在近身搏鬥靠短刀徒手解決棕熊，奇蹟似活下。

當時41歲漁夫切博塔(Denis Chebotar)在場目擊了一切，他告訴《East 2 West》媒體新聞記者說：「當我聽到熊的叫喊聲時，正將船固定在河岸上，接著我聽到槍聲後衝進了森林，看到一個人死掉了，而梅德維夫用刀砍死了熊，他先開了兩槍，然後往後退，接著又開了兩槍，但第五次射擊來不及出手，因為他已沒有時間！」

之後他頭部、身體撕裂傷勢嚴重，被漁夫拖上船送往附近醫院急救，沒有生命危險，知道此事時國際拳總(AIBA)主席克雷列夫(Umar Kremlev)表態將為他支付醫療費用：「我們已與他家人取得聯絡，並提供全面支援，他在絕境中證明自己是個戰士，我們祝他早日康復。」現在看來這一切還是非常不可思議。

Crazy story about Ilya Medvedev who won Gold at 64kg in the 2019 Russian Armed Forces Championships. He is in a coma after being attacked by a bear during a fishing trip. Reports say that the Russian boxer fought back & managed to killed the bear. https://t.co/EOuAoi86L9 — Jamie Bourne (@BoxeoBourne) October 21 2021

梅德維夫拳擊教練柯森科(Dmitry Kosenko)說：「你知道被熊襲擊後會造成什麼樣的傷害。梅德維夫將會有一段漫長復健期，醫院會繼續告知所有細節，但這一切都是真實的，確實是梅德維夫用刀殺死了熊！」梅德維夫在2019年拳擊錦標賽上獲得了64公斤級金牌，而這位23歲選手還參加了俄國錦標賽及其他國家等級比賽。