目擊黑絲襪女拍片的家長相當憤怒，批評網紅為了紅沒有節操。（翻攝網路）

近日大陸瘋傳一段影片，影片中一名化著精緻妝容、穿著黑絲短裙、身材姣好的女子撐著雨傘，背著小孩書包站在幼稚園校門口等待學生放學，過程中還數度單膝跪地整理書包，露出白皙大腿。不過上傳影片的家長氣憤指出，該女子是一名網紅，和4、5名攝影師在門口搔首弄姿拍片一下午，後來在家長們勸說下才離開，更斥責網紅為了紅沒有節操。

據大陸《極目新聞》報導，發布照片的網友朱女士（化姓）表示，「我為什麽越來越討厭網紅，為了紅沒有節操。今天去接娃，看到一個人穿得賊清涼，在接娃的隊伍中，搔首弄姿拍短視頻。如果這樣的人放到街上或者健身房，我會抱著欣賞的態度去看，但你在幼兒園接娃人群裡這樣就覺得很不合時宜。」。

朱女士更指出，該女子拍的短視頻文案為去接小侄子，但最後她拍了幾個小時後，被門口的家長們勸誡離開後才走人，「並沒有看到她帶孩子走。」，甚至該女子手上的書包連標籤都沒撕掉。

短視頻正夯，陸續出現在特定場景，諸如寺廟、素餐館、醫院等地擺拍視頻，獲取流量後賣貨或者接拍廣告的情形，而「媛」字本意是對女性的美稱，但隨著網紅經濟的發展，愈來愈多的網紅為了博取流量後賣貨，開始以「佛媛」、「病媛」、「支教媛」的身份出現，在遭到官媒的狠批之後，一段時間「銷聲匿跡」。

但隨著黑絲短裙辣妹幼兒園接孩子影片曝光，有網友認為網紅們再以「幼兒媛」的形式「捲土重來」。