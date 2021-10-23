罷免陳柏惟案過關，陳柏惟晚間在同意票達77899票後現身，他表示，我是拍電影的，票房開好開壞，不是我能決定的，我要笑著跟大家說謝謝，我沒有輸，我多了1年9個月做立委的經驗，除了我自己，台灣基進黨也因此轉骨長大了。
陳柏惟強調，這次在不同意罷免票有7萬多票，也差不多在門檻邊，這代表在這1年多立委任內，扎扎實實拿下7萬3433票，在地鄉親的認同，這表示台灣人對青年參政仍有期待，只是20多個月的努力，仍無法說服多數人，也代表選區的民眾認為我做得不夠好。
陳柏惟說，這次輸他完全不抱怨，但是希望在選舉當中用抹黑的手段可以愈來愈少，未來還有公投、縣市長選舉及其他，需要台灣的主人、公民一起努力，這兩個月來，往事都被人挖出來，有一定程度影響投票結果，但是這不代表有不好的過去的人，就不能參政，所以希望未來你們每個人都是台灣民主宣傳的志工。
陳柏惟說，接下來我還有7天的立委可以做，這7天會把最後的工作一樣樣都做好，我對大家有很多虧欠，有很多感謝，去年選後，來不及跟大家謝票，接下來會一個個去他們感謝，感謝大家給他一個作立委的機會，也很感謝有為鄉親服務的機會，及在舞台上說民主、說我是驕傲的台灣人的機會。
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