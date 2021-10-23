大陸鋼琴演奏家李雲迪因涉性交易，被北京朝陽公安處以行政拘留，事件曝光後輿論愈演愈烈，行業協會以至商業贊助等相繼與他切割。對此，中共外圍官媒《環球時報》總編輯胡錫進則撰文為事件降溫稱，李雲迪無疑犯了錯，賠上名利代價理所當然，但他畢竟不是吳亦凡，行為對社會的危害相對較輕，網絡輿論懲惡揚善，也要避免過猶不及。

胡錫進表示，李雲迪作為明星，其動向告知公眾順理成章，事件在網上議論紛紛，口誅筆伐，互聯網的輿論生態如此；行業協會第一時間表態，對他的違法背德行為進行從業抵制，也是正確的反應，但事件後來發展就像是李「掛著牌子在互聯網上遊街」了。

胡錫進指網上輿論一方面對李雲迪「失足」表達可惜，但亦有很多人朝他吐唾沫、有些媒體話說得很重，上綱上線的仿佛他犯了重罪，加上相關行業與他「劃清界限」、使得有網民反問「這是不是有點過（份）了？」

他形容李雲迪無疑做錯了，而且違法了，但他畢竟不是吳亦凡，其違法行為對社會的危害是相對較輕。每個人都有直抒胸臆對他進行斥責的權利，但同時應該展現的是社會對他處理與法律和道德相適配的恰當感。他指社會需要方向明確、規則清楚、底線堅決，同時內部空間充足，除了正確和正義，嚴肅和嚴厲，還要有善意和耐心，鼓勵治病救人。

胡錫進期望，網路能夠彰顯懲惡揚善的愛恨分明，也要展現道義的豐富性，避免在任何方向上過猶不及。