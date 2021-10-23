中選會今(23日)晚表示，第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，根據臺中市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中央選舉委員會將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，29日公告罷免案投票結果。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立法委員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

中選會指出，第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。而依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。

國民黨立委洪孟楷同日則指出，法令規定三個月內要補選；中選會應規劃與12/18公投一併舉行，這樣做將有3大好處，

一、距離現在有近兩個月的時間，作業時間夠。

二、能節省投票成本、增加公民參與投票率。

三、更能夠反應真正民意，對各政黨都公平。

洪孟楷強調，今日過後，也希望各政黨推出優質人選進行君子之爭的補選，這樣無論結果如何，勝利的都是台中選民！藍營不需也不要有任何心喜，接下來要贏得補選，延續這股氣勢迎戰2022選舉，一步步贏得國人對國民黨的信任。