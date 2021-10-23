前男團「GTM」成員潘君侖（Masha）今天受邀擔任潮牌店「ADMIXX」一日店長，他在《全明星運動會》中表現亮眼，工作接踵而來，IG也跟著漲粉7萬，現已快10萬人追蹤。他最近還晉升男主角，目前正為12月開拍的電影上表演課，由於是驚悚片，有去考察一下場景，笑說以前小時候看港片《開心鬼》，會想跟鬼交朋友，開心能接這部戲。
潘君侖是《全明星》藍隊主將，當時因接力賽事，右大腿肌肉撕裂傷從原本3公分變成5公分，他說節目結束後有好一點，「上次照超音波肌肉已經長回來了」，但為了小心保護腳，現在健身都只動上半身。他也預告11月27日在高雄巨蛋的《全明星》演唱會，鼓鼓有邀他跟顏佑庭參與表演。
他除了準備拍電影外，也接了主持邀約，12月將發行單曲，也因爲太忙了，只有凌晨才有時間練習唱歌，工作量暴增的他也感激說道：「除了粉絲流量外，很多戲劇、主持都從《全明星運動會》看到我，所以蠻感謝的。」
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