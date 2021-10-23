新竹街口攻城獅大獅賽第5戰23日火熱開打，攻城獅出戰由王建惟教練領軍的台啤聯隊，本場跨聯盟對戰共吸引2000位球迷進場。再度對戰職業球隊，林冠綸總教練賽前喊話，「在場上做任何決策必定要夠堅決！」攻城獅上半場靠著團隊防守搭配轉換快攻，擴大領先差距至15分以上，雖易籃後曾被台啤追近至4分差，在「淋一會」林宜輝末節帶領下，終場攻城獅以95比81獲勝，拿下大獅賽5戰全勝。

一開賽攻城獅即展現禁區優勢，宋宇軒多次快攻與容毅燊背框單打聯手砍分，攻城獅帶著16分領先進入下半場，可惜第3節團隊防守溝通不良，遭台啤聯隊連續追分，末節高國豪與田浩強勢壓迫台啤後場製造對手多次失誤，且林宜輝關鍵時刻扛起得分重任，連飆兩記三分彈搭配中距離跳投連得8分，帶領攻城獅搶下大獅賽第5勝。

林冠綸總教練認為近期球隊遇到傷兵潮，本土球員人力較吃緊，但球員們在被追分時的沈穩表現且順利頂住壓力很值得肯定，賽前提醒他們「每天都要比昨天的自己更進步」，很高興看到他們的蛻變。

本日兩大勝利功臣皆為新進球員，分別是郭少傑與林宜輝。「澄爸」郭少傑特別感謝現場的獅紫軍賣力獅吼，談到在主場初登板的心情，少傑表示：「可以在這麼多熱情的球迷面前打球真的很幸福，希望自己可以把握每一次的出手，打出每一場好看的球賽給獅紫軍們看，也期許自己本季能健康的打完整個賽季！」在末節表現優異的林宜輝說：「第四節我們團隊導傳很順暢，為射手們製造很多空檔，這場勝利是全隊一起拚下來的。」

攻城獅以林宜輝27分、5抄截表現最佳，郭少傑14分、4籃板，容毅燊10分、6籃板、李家瑞11分、10籃板，高國豪10分、7籃板及5助攻；台啤聯隊以呂奇旻29分最高，王新瑋15分、4籃板，周伯勳14分、12籃板。