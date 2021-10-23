鄰近大安森林公園的套房，月租金竟然只要6500元。不過，房間內卻設備簡陋，冷氣還正對著床頭吹，整體氣氛相當詭異。(摘自奇葩裝潢分享中心)

物價、房價上漲，在台北市租屋的難度也增加，不過，有一間位在台北市中心，鄰近大安森林公園的套房，月租金竟然只要6500元，引起熱議。不過房間照卻讓網友瞬間「腳底發寒」，笑稱隔著螢幕都能聽到「唸佛機」的聲音。

有網友在臉書社團《奇葩裝潢分享中心》分享，一間位在台北市市中心大安區，近大安森林公園的出租套房，一個月竟只要6500元。仔細一看，房內設備相當簡陋，只有櫃子、矮床外加一面窗，牆壁砌著白色瓷磚，搭配木頭地板，特別的是冷氣的位置就正對著床頭，整體的氣氛相當詭異。

「涼去」、「吹頭吹腳都不對」、「不要問我的職業，但是這個顏色這個高度」、「冷氣還好…主要是那個床單很容易聯想…」。網友直指，這房間格局不禁人聯想到停屍間，令人毛骨悚然，紛紛表示，「隔著手機螢幕都能聽到唸佛機的聲音」、「腳底發寒原來是這樣來的」、「床旁邊容得下助念團嗎」、「無傷無痕，無病無煞，親像少年時欲去打拚」、「聽到入殮的節奏」、「我真的以為是往生室」。

網友指出，冷氣裝設位置是房間最大敗筆，機型老舊宛如「吃電大怪物」，若能好好好改善，省下來的電應該相當可觀。「格局已經夠像太平間了，冷氣出風口在那，躺在那邊，連溫度都一樣了」、「冷氣裝在那個位置真是天才啊」、「看到這種房，感覺心酸悲哀，不知是用來糟蹋誰的，真心難過」。