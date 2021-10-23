樂天桃猿總教練曾豪駒（左）與獅隊總教練林岳平（右）。（毛琬婷攝）

樂天桃猿23日在桃園主場迎戰統一獅，比賽進行到6局下1出局天空再度下起大雨，經過30分鐘等待，主審宣布裁定比賽結束，雙方以0比0握手言和，獅隊總教練林岳平認為，要繼續打下去其實也可以，但對雙方都不利，「在雙方都沒有得利的情況下，他們也可以趕快進行賽後活動。」

受到東北季風影響，北部地區從昨天起就雨勢不斷，昨天獅猿3連戰首戰就因雨延賽，今天雨勢在下午2點停歇，工作人員開始吸水、補土整理場地，經過大批人員辛苦努力下，比賽延後至5點40分開打，但比賽進行時仍有些許雨勢，6局下1出局後雨勢加大，主審宣布比賽暫停，但經過半小時等待最終裁定結束。

「餅總」認為在這情況下，要繼續打下去也是可以，但對雙方都不利，「他不見得會贏，我也不見得會輸，在大家都沒有劣勢的情況下，這是可以接受的，打到規定5局飄雨後裁定，雙方誰都沒得利，他們也可以趕快去進行賽後活動。」

事實上賽前場地狀況就已不佳，但最終仍決定開打，林岳平也選擇接受，「大家都會遇到，今天是他們盛大的活動，基於球迷進場權益，我們也就配合演出，在可以打的情況下盡力展現我們的能力。」

最終獅隊先發投手布雷克主投5.1局投出6次三振、沒有任何保送，僅被敲3支零星安打、無失分，將連續無失分局數推進到25.1局，獲選單場MVP；猿隊先發投手狂威表現同樣不俗，主投6局投出6次三振、2保送，被敲3支安打、無失分。

中華職棒樂天桃猿23日出戰統一獅，統一獅洋將布雷克擔任先發投手。（范揚光攝）