基進黨立委陳柏惟今遭到原台中第二選區罷免，有綠營人士認為陳柏惟是輸在罷免制度，因為陳伯惟當選票數是11萬2839票，但今天卻以7萬7899票被罷免，顯然不合理。網友回嗆，是誰修改選罷法所訂的門檻？

根據中選會統計，第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

根據ETtoday報導，有綠營人士認為，罷免陳柏惟的票數低於陳伯惟當選票數，證明陳伯惟是輸在罷免制度，嚴重影響台灣民主。

不過網友留言回嗆，這罷免門檻是誰修訂？輸掉就怪制度不公，罷免別人就合理，被別人罷免就不合理，真是好笑，輸了怪東怪西，嫌制度不好，輸不起，在那邊鬼話連篇！