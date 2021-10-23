大陸鋼琴王子李雲迪驚傳買春被逮。(圖/ 摘自李雲迪微博)

有網友在PTT問李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？釣出神級老司機回應。（截自PTT）

大陸知名鋼琴家、蕭邦鋼琴大賽金獎得主李雲迪性交易被逮，為近日熱門話題。據了解，李雲迪是用實名制轉帳支付款項，每次交易費用1萬元（人民幣，下同，約4萬3千元台幣）。有網友在PTT好奇發問「李雲迪嫖一次4萬的妹有多頂？」，結果一名自稱福州人的大陸網友詳細列出KTV、髮廊、桑拿等各種消費方式、價位，更說李雲迪玩的叫「全球送」，必需要搭飛機全國跑，所以價位高。

李雲迪嫖妓被逮消息引發熱議，有網友在PTT發問「李雲迪嫖一次4萬的妹有多頂？」，一名自稱「福州四二六」的網友回應一篇長達600多字的文章，裡面詳述KTV、FL（髮廊）、SN（桑拿）、樓鳳等消費方式及金額，還說自己「超過五十了，所以只能四次，最多五次（幾乎不睡覺）」。

並說李雲迪玩的應該是「全球送」，也就是全國跑，「8000起步+機票，都是過夜，加上機票交通費，一萬差不多，素質真的就是表特版推爆那種，要預約、付全款」。

這篇「神級老司機」的回應，讓其他鄉民都看傻，紛紛讚回：「專業」、「請容我叫你一聲大哥」、「真。老司機」、「26老司機太專業，請問平常如何保養身體」、「真正的好文出現了」、「巷子內老司機，算一算，鬼島好貴」、「老鐵太猛了吧50歲還能這麼猛」。