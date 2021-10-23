金鐘新人李奕樵上《36題愛上你》表示很喜歡吳宗憲。（公視提供）

《天橋上的魔術師》主角李奕樵、孫淑媚上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

孫淑媚、李奕樵在夯劇《天橋上的魔術師》飾演母子，更雙雙入圍今年金鐘獎，兩人上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，沒想到李奕樵一句話就惹到Sandy說「入行8年來第一次在台上生氣」；而金曲歌后孫淑媚原本低調的個性被戲激發，未來還想突破演女殺手角色！

孫淑媚在《天橋》中飾演個性直率的「點媽」，多場飆髒話、吵架戲，演到額頭爆血管、聲音沙啞，但劇末遭遇也令人心疼，更助她入圍今年金鐘最佳女主角獎，她也說「覺得這一路好好辛苦、好艱辛」。

自國中就踏入演藝圈，出道逾26年，歌而優則演的孫淑媚過往很常接到苦情女角色，《天橋》之後，演員的開關彷彿被打開，孫淑媚也認為演戲確實能激發不同的性格，她形容「演完點媽後，那個活潑度還是會在」，讓炎亞綸聽了也說「這一個角色出現，其實就是在告訴你：大膽地做自己吧！」唐綺陽則鼓勵她多接潑辣類型角色，還說：「妳就打開來吧！」孫淑媚也表示「之後想要演凶狠的女打仔、女殺手這一類」。

而李奕樵在《天橋》飾演古靈精怪的主角「小不點」，今年金鐘雙料入圍戲劇男主角、新人獎，也順利拿下新人獎座。但首度上電視節目錄影，他卻變成「省話弟弟」，顯得放不開。主提問的Sandy因此想起自己回台灣當老師時「我問小孩問一句他就答半句」的狀況，還說「跟小孩聊天好累」，炎亞綸出來緩頰說「因為他現在青春期」，還說「奕樵你放鬆，媽媽不在」。

而李奕樵竟也關注到Sandy宣布婚事的新聞，唐綺陽說「因為奕樵愛憲哥，也連帶了關注了妳」，讓Sandy反問他：「那你覺得我跟我爸長很像嗎？」李奕樵直白地回：「如果沒有化妝的話，很像！」Sandy好氣又好笑地回說「我先不管小朋友的誠實」，還忍不住站起來作勢說「他說我長得像吳宗憲？小小年紀，讓姐姐入行8年來第一次在台上生氣喔」，李奕樵巧妙回說「可是我不覺得吳宗憲醜啊」，又引現場人員一陣大笑。以上訪談將於明天（24日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。