大潤發全台22家門市通路，連自有土地與建物等，包裹式全賣給全聯，收購案預計明年中完成；潤泰集團今對於賣股做出回應，「收購案是由大股東、法商歐尚集團主導」，既然談成了，潤泰就「順勢」處分手中持股。

潤泰集團主管觀察，大潤發近10幾年來都沒有展店、擴充據點，歐尚也曾把一塊土地賣給潤泰集團，想要退出台灣市場的想法，已經醞釀有段時間了；既然潤泰集團沒有大潤發主導權，不如跟著歐尚同時退出經營。

對於收購案，潤泰新、潤泰全董事會已決議處分大潤發流通事業普通股，全數售予全聯後，潤泰集團表示，由於持股長達逾20年、且當時取得成本較低，因此，處分利益合計新台幣23.25億元。

歐尚集團為法國大型零售商；經營通路多年的資深人士分析，歐尚集團去年10月宣布退出中國大陸，將全部股份賣給了阿里巴巴，而大潤發在台僅有22家門市，對歐尚來說，「遙控成本太高了」，當做這筆生意划不來，既然有人願意出不錯的價格，歐尚乾脆賣了大潤發、退出台灣市場。