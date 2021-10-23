《產經新聞》23日報導，由10艘中國大陸與俄羅斯軍艦組成的艦隊，繼18日通過日本北部的津輕海峽後，23日再通過日本九州南方的大隅海峽，已幾乎繞日本一圈，顯然是在近期美中對抗情勢上升、日本持續聲援美國下，藉此舉牽制及警告兩國。

根據日本防衛省統合幕僚監部資料，中俄艦隊14日至17日先於日本西部的日本海進行聯合演習，接著通過日本北部的津輕海峽，沿日本東部青森、千葉外海航行後，再經過小笠原群島和四國外海，最後於23日通過九州大隅半島和種子島之間的大隅海峽，進入東海，幾乎已繞日本本島一圈。

雖然中俄艦隊一路上並未違反國際法，都在國際水域航行，但如此不給人面子且具強烈針對性的軍事行動仍十分罕見。防衛省強調，針對中俄「極其特異的行動」，已加強警戒措施，持續派遣P-1、P-3C海上巡邏機和駐守各地的海上自衛隊艦艇跟監。

《產經新聞》表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）先前曾在接受訪問時，提到美國、英國和澳洲新組成的三方安全聯盟AUKUS「對區域安全構成損害」，與同樣反對該聯盟的中國大陸腳步一致，共同合作牽制美國。

日本防衛研究所主任研究官山添博史指出，比起實際強化中俄軍事合作能力，此次航行更注重向美國和日本傳遞政治訊息，並認為為了牽制美國，未來應會持續出現此類強調雙方加深軍事合作關係的舉動。