黃鐙輝（右）與許乃涵戲外互動逗趣。（羅永銘攝）

黃鐙輝分享新角色很貼近他的個性。（羅永銘攝）

許乃涵螢幕形象多變，私下也多才多藝。（羅永銘攝）

黃鐙輝曾在電視電影《奇蹟的女兒》與許乃涵飾演貌合神離的夫妻，當時他憑此劇拿下金鐘迷你劇男配角，他誇她有「幫夫運」。近來他們在公視台語台將播出的《顧巢．抾箬仔》劇中再續前緣，意外找出不少共通點，除了都是牡羊座，還發現平時臉上沒笑容常被以為難親近、愛擺臭臉，「夫妻倆」開玩笑自嘲：「我們天生就是長得一副屎臉、不得人疼。」

黃鐙輝自認表情嚴肅時和做「笑」果的反差很大，許乃涵笑稱自己因為一張臭臉容易演到壞小三、壞媳婦，早期常演臭婊子的戲，打過楊謹華、施易男等一堆明星巴掌，「打謝祖武巴掌的時候壓力很大，想說他這張臉很貴，但他要求來真的」。她後來開始做不同挑戰，能搞笑、能扮男也能走溫婉路線，形象百變，「有一陣子還接到都是演死人的角色」。

黃鐙輝和許乃涵已是第3次合作，演對手戲早有默契，他對她印象最深刻是合拍電影《失控謊言》，「她演被割喉的屍體那場戲，情緒和臉部肌肉的抽動演得太好了，堪稱是全台『最會死的女演員』」。2人這次拍戲無所不聊，從投資股票、電動到她教他如何做「清醒夢」，她覺得可以在夢中控制一切滿酷的，黃鐙輝說：「我有試驗成功，那真的是一種境界。」

許乃涵第一次拍台語劇，當時多虧戲裡老公黃鐙輝及同劇的陳文山幫忙，「當初我收到一個連劇名都不會念的劇本，我還問『真的要用我嗎』，後來覺得他們既然敢找我，那我也敢演，很感謝導演、製作人給我這個機會」。她直言，劇中夫妻吵架那場戲沒NG，拍完才覺得自己的台語合格了，其它每場戲，只要她一講台語，演員們和劇組都會忍不住笑場。

黃鐙輝在《顧巢》中，有幾個表情和他在《神之鄉》中演自閉症的「阿義」角色相像，他坦言當時演阿義入戲深，後來接著拍《顧巢》，可能是阿義還沒「退駕」。妙的是，《顧巢》劇中有一場宮廟的戲，竟巧合和《神之鄉》劇中拜的都是關聖帝君，讓他覺得跟關帝聖君很有緣，算是一種「神巧合」。

他覺得這次角色很貼近自己，「我在某方面滿固執的，這和角色很像，我覺得我在做對的事，你們為什麼不支持我」，他笑說「比如我覺得（這支股票）會漲啊，結果卻被套牢」，許乃涵笑虧：「我也是牡羊座，但我這次在角色學到的是要懂得設停損點和割捨。」

黃鐙輝年輕時經歷少，情緒一暴走就不顧一切，長大之後較懂得人情世故、會關心別人、站在別人角度著想。「我國中時父母離異，自己想辦法打工、生活靠自己，角色內心的孤獨感跟我很像，我會把我人生經驗的能量放在角色裡，走過這一遭，我覺得我的修為變得很好，不然早就離婚了」。

許乃涵分享當時在雲林拍戲發生不少趣事。她說劇組拍戲時有許多熱情鄉親圍觀，鄉親們每次看到陳文山都笑咪咪，有一位鄉親對陳文山說：「我拔拔跟我說『你是顏清標』。」大夥笑翻。她說，當時所有演員都封陳文山是「護國神山」，只要台語台詞有問題都會請教他，有他在就很安心。

她也提到，鄉親們十分可愛，看到黃鐙輝會一直說「他是不是那個…」，她接話「對，他是（南港）劉德華」，鄉親們笑回「靠腰啊，不是啦」。她說拍戲時只要刷王滿嬌、陳文山、黃鐙輝的臉，劇組都有食物吃還有專車接送，滿滿的大福利。