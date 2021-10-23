女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，甜美可人的外貌加上嬌小身材，卻有極大反差的E罩杯上圍，讓今年2月才成為啦啦隊員的她迅速累積高人氣，發行的個人寫真《與你襄遇》還掀起搶購熱潮，晉升新一代「啦啦隊女神」；今（23）日林襄在IG上傳一張身穿蕾絲睡衣的性感照，肩帶滑落胸前大開的畫面，讓粉絲看到都被「震暈」。

新一代啦啦隊女神林襄在穿著啦啦隊制服在球場邊跳舞應援，可愛有活力的形象短短半年多時間，就讓她受到大票球迷青睞，連帶球場外積極耕耘演藝事業的她，每每推出作品也都能創造驚人成績；先前林襄的個人寫真掀起收購潮，今日她在IG曬出宣布2022寫真桌曆的資訊，但眾人眼裡只看得到睡衣照。

而隨文附上一張穿著灰色蕾絲睡衣，躺著露出慵懶神色的模樣，她眼神迷濛地望著鏡頭，而睡衣肩帶滑落後，E罩杯超暴力雙球原形被看光，飽滿到包不住的模樣尺度直逼18禁；她還自信地說，「有買過2021的襄民們沒有失望吧，沒收藏到2021的今年不能再錯過了吧」，更可愛地在文末偷偷補充，「好襄好暈」。

林襄的一些網美好友都跳出來留言誇讚，「天哪！！！」、「視覺的衝擊」、「炸奶」、「OMGOMG」、「太辣了」、「鼻血」、「不對吧！都是渾渾圓圓」；辣照也震暈一片網友，「太扯了」、「真的好襄」、「買，哪次不買」。