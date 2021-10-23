根據德國聯邦疾病防治研究單位羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institut，RKI）所公布的最新週報預測，接下來的秋冬季，德國將面臨新一波疫情（第4波疫情），而近期已可觀察的到，未打疫苗者確診病例以及突破性感染病例都已隨之增加。

根據RKI在10月22日公布的週報，近7天以來，每十萬人就有95.1人確診新冠肺炎（COVID-19）。這是自今年5月以來的新高，也是這一項觀測數值首度超過90。

在此前一天，全德國的近7天發病率為85.6，一周前則是68.7。前一周德國確診新冠肺炎的人數為11518人，但在過去24小時內，確診人數來到19572人。各方面的數據都可以明顯看見，德國當地疫情正在升溫。

社民黨籍聯邦議員、同時也是流行病學教授的Karl Lauterbach推文指出「第4波疫情會持續下去」。他還呼籲政府要對還沒有接種疫苗的族群提出專屬配套，並且也點出德國政府對於加強針（booster dose）缺乏進一步規劃。

Die 4. Welle wird weiter gehen. Es fehlt eine systematische Booster Impfungs Kampagne ein gezieltes Ansprechen der noch ganz Ungeimpften. Insbesondere auch Menschen mit Migrationshintergrund haben wir noch nicht genug erreicht ist mein Eindruck. https://t.co/taC41jaEX1 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 22 2021

德國的疫情除了發生在未接種疫苗的族群當中，已經完整接種疫苗（fully vaccinated）但是仍舊染疫的突破性感染病例，近期也越來越多。根據RKI公布的最新週報，9月20日至10月17日之間，德國突破性感染病例多達41382人，其中主要落在18~59歲之間，共有31386例；12~17歲則有474例；60歲以上則有9522例。

RKI自2月開始記錄突破性感染的病例數，至今總共累積了95487人。但光是在10月17日前4周的病例數，就佔了其中43%。RKI說明，突破性感染病例數增加是可以預期的，因為德國疫情升溫，以及接種人數不斷增加的緣故，增加了完整接種疫苗者跟病毒接觸的可能性。

疫情升溫之際，對於醫療系統來說肯定會是沉重負擔。RKI的統計結果顯示，近7天每10萬人中有2.68人感染新冠肺炎後引發重症住院，前一天這個數值是2.45，顯示染疫後需要住院治料的重症率提升。

但雪上加霜的是，德國在染疫重症增加的趨勢下，卻面臨醫療人員不足的窘境。在年初，德國已登記的重症加護病床共有26475張，但是當前全德國僅剩下22207張同類病床，整整少了4千多張。

對此德國重症監護和急診醫學跨學科協會（Divi）指出，許多醫院的部分加護病床無法收治病人，是因為院內有經驗的護理人員嚴重不足。新冠肺炎疫情發展以來，醫療人員負荷重，也讓部分人員因此離職。他們預期，德國醫療人員的數量預期會顯著減少，對於德國的醫療系統來說是不利消息。

根據Our World in data網站統計，德國完整接種疫苗的人口比為65.53%，部分接種的比例為2.92%，近期接種速度已進入平原期（沒有明顯提升）。而根據約翰霍普金斯大學統計，德國累積確診者為4456500人，病歿者95081人；近28天以來則有269718人確診，1711人病歿。