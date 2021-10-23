根據德國聯邦疾病防治研究單位羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institut，RKI）所公布的最新週報預測，接下來的秋冬季，德國將面臨新一波疫情（第4波疫情），而近期已可觀察的到，未打疫苗者確診病例以及突破性感染病例都已隨之增加。
根據RKI在10月22日公布的週報，近7天以來，每十萬人就有95.1人確診新冠肺炎（COVID-19）。這是自今年5月以來的新高，也是這一項觀測數值首度超過90。
在此前一天，全德國的近7天發病率為85.6，一周前則是68.7。前一周德國確診新冠肺炎的人數為11518人，但在過去24小時內，確診人數來到19572人。各方面的數據都可以明顯看見，德國當地疫情正在升溫。
社民黨籍聯邦議員、同時也是流行病學教授的Karl Lauterbach推文指出「第4波疫情會持續下去」。他還呼籲政府要對還沒有接種疫苗的族群提出專屬配套，並且也點出德國政府對於加強針（booster dose）缺乏進一步規劃。
德國的疫情除了發生在未接種疫苗的族群當中，已經完整接種疫苗（fully vaccinated）但是仍舊染疫的突破性感染病例，近期也越來越多。根據RKI公布的最新週報，9月20日至10月17日之間，德國突破性感染病例多達41382人，其中主要落在18~59歲之間，共有31386例；12~17歲則有474例；60歲以上則有9522例。
RKI自2月開始記錄突破性感染的病例數，至今總共累積了95487人。但光是在10月17日前4周的病例數，就佔了其中43%。RKI說明，突破性感染病例數增加是可以預期的，因為德國疫情升溫，以及接種人數不斷增加的緣故，增加了完整接種疫苗者跟病毒接觸的可能性。
疫情升溫之際，對於醫療系統來說肯定會是沉重負擔。RKI的統計結果顯示，近7天每10萬人中有2.68人感染新冠肺炎後引發重症住院，前一天這個數值是2.45，顯示染疫後需要住院治料的重症率提升。
但雪上加霜的是，德國在染疫重症增加的趨勢下，卻面臨醫療人員不足的窘境。在年初，德國已登記的重症加護病床共有26475張，但是當前全德國僅剩下22207張同類病床，整整少了4千多張。
對此德國重症監護和急診醫學跨學科協會（Divi）指出，許多醫院的部分加護病床無法收治病人，是因為院內有經驗的護理人員嚴重不足。新冠肺炎疫情發展以來，醫療人員負荷重，也讓部分人員因此離職。他們預期，德國醫療人員的數量預期會顯著減少，對於德國的醫療系統來說是不利消息。
根據Our World in data網站統計，德國完整接種疫苗的人口比為65.53%，部分接種的比例為2.92%，近期接種速度已進入平原期（沒有明顯提升）。而根據約翰霍普金斯大學統計，德國累積確診者為4456500人，病歿者95081人；近28天以來則有269718人確診，1711人病歿。
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