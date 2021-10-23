基進黨立委陳柏惟罷免案23日下午4點停止投票，258個投開票所隨即進行開票作業，最終罷免同意票為7萬7899票，突破罷免門檻，陳柏惟慘遭罷免。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，3天前有高雄的朋友告訴他，高雄的盤開出罷免票是7萬7千票，這嚇了他一跳；同時，吳子嘉也認為陳柏惟陣營的背後，是民進黨派系正國會在操盤。

吳子嘉23日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，有一位高雄朋友打電話告訴他，陳柏惟罷免案在高雄的賭盤開到7萬7千票，並想問吳子嘉現在能不能買？「我不敢講，因為我這次沒做選票分析」。

吳子嘉坦言，台中縣區很難估票，因為都是部落、鄉親、樁腳，系統票比較多 不容易測，鄉下地方會有賭盤，打電話問會以為是對方來測試，不會講真話，且地方上投入資源都是在前3天。因此，這個數字也讓吳子嘉嚇一跳，因為一周前他在節目上曾估算同意罷免票大概在8萬5千票左右，昨天則是聽說大概8萬票，「但三天前高雄兄弟說7萬7千票，非常精準，買7萬7千票是很的大輸贏，殺到這檔口上，好幾十億的輸贏」。

對於反對罷免票也有7萬3443票，吳子嘉直言，這很厲害，並指之前公布民調時，基進黨沒決定是戰是和，陳柏惟「苦行」走100個小時也看不出來在幹嘛，怎麼可能投出來這樣？吳子嘉認為，這並非陳柏惟一人的力量，並指正國會應該有介入其中。

吳子嘉指出，民進黨鴨子划水這招真厲害，就跟開除自己黨籍一樣，「惦惦吃三碗公」，這次誰動員，就表示他有實力，而這次是誰動員這些票出來的，下次大概就是提名他。吳子嘉分析，陳柏惟的背後應該是有前交通部長林佳龍的力量，真正在後面操盤的是正國會，演員是陳柏惟。