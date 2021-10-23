陳柏惟確定被罷免。（黃國峰攝）

台灣基進立委陳柏惟遭罷免成功，副總統賴清德今在臉書表示，民主要深化，政府和人民都要在一次次的運動中學習並成長。接受這個結果，跨越不捨，才能繼續往前走。

他強調，驍勇善戰的勇士，身上總會佈滿傷痕，經歷錘鍊，才能更加堅強，不會因挫敗而停下腳步。

他說，知道很多人都心疼陳柏惟，每個肯定柏惟、守護真誠的鄉親，這一仗坎坷艱辛，民主的路本就充滿荊棘挑戰，謝謝陳柏惟的勇敢。

他表示，相信柏惟這一路，收穫的不只是逆風前行的艱難，還有許多溫暖與善良的支持，好好休息，修復裂痕，然後再一起大步向前。