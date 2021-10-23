太空人在今天淘汰紅襪進軍世界大賽，但他們或許永遠逃不過之前作弊的陰影，近期有球迷表示在美聯冠軍戰第4、第5戰聽見詭異哨聲，巧的是在發出哨聲後太空人都紛紛開轟，這也讓人想起太空人過去的作弊手段，「吹哨」就是其中一招，雖然目前仍沒有直接證據來指控，但真的讓人起雞皮疙瘩，畢竟這是球迷們非常痛恨的一段回憶。

For the second time in this series José Altuve has tied the game with a homer. pic.twitter.com/pohaU4Lril — MLB (@MLB) October 20 2021

美國時間10月21日上午，廣播節目中此話題又被討論起來，球迷說剛獲選美聯冠軍戰MVP的艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)在第5戰第2局時上場打擊，突然聽見詭異哨聲，隨後艾瓦瑞茲直接抓住第一球攻擊，將球轟出紅襪主場的綠色怪物，取得1：0領先，而在第4戰艾爾圖維(Jose Altuve)8局的追平炮也出現同樣哨音。

Yordan Alvarez to the Green Monster 🚀 pic.twitter.com/xN81HaHqlc — MLB (@MLB) October 20 2021

2017年太空人在世界大賽被抓包偷暗號，後來更爆發出他們使用哨音、打鼓、閃光、攝影機、監視器監控等方式作弊，更在艾爾圖維身上發現明顯突起地方，據說那就是傳聞中的「蜂鳴器」，藉此從休息區隊友得知對方投手球種。2019年美聯冠軍賽第6戰，艾爾圖維從查普曼(Aroldis Chapman)手中開轟，回本壘時急著叫大家別脫衣服，耐人尋味。

2020年時前太空人投手菲爾斯(Mike Fiers)爆出驚天大料，指出太空人贏得世界大賽冠軍的2017年賽季，確實有透過架設攝影機偷取暗號，之後聯盟進行一連串調查，後來太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)和總教練辛屈(A.J. Hinch)各遭停職1年、處以史上最高500萬美元(約台幣1.5億)罰款，並沒收2020、2021年的前兩輪選秀權。

太空人老闆克朗(Jim Crane)之後當機立斷開除魯諾和辛屈，換了貝克(Dusty Baker)為新任總教練。而之後更傳出曾在太空人任職的名將貝爾川(Carlos Beltran)和現任紅襪總教練柯拉(Alex Cora)「師出名門」，而柯拉還是策劃一切的主使者，他在2018年帶領紅襪奪下世界大賽冠軍。如今同樣的風波又回到美聯冠軍賽，雖然無法判別真假，仍令人心寒。