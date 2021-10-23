台中市第2選區立委陳柏惟罷免案，中選會23日公告最終開票結果，同意票為7萬7899票，不同意票為7萬3433票，罷免案通過。對此，「台灣民意基金會董事長」游盈隆分析認為，此次罷免案，民進黨自總統蔡英文以降，雖予以聲援，但大多僅止於口頭和精神上的支持，加上長短期因素交互作用，使選舉競爭最後回歸基本面。

第10屆立委台中市第2選舉區陳柏惟罷免案過關，陳柏惟表示，我要笑著跟大家說一聲謝謝，3Q。（圖/黃國峰攝）

對於外界好奇，會如何解讀罷免結果？游盈隆23日在臉書發文解釋，各黨和當事雙方自然會選擇用最有利於自己的方式做銓釋，難免流於主觀。他個人看法是，這次罷免成案，是短期因素和長期因素交互作用，選舉競爭最後回歸基本面，也決定了最後結果。

游盈隆指出，陳柏惟在兩年前空降，除憑藉個人年輕理念、衝勁十足外，主要是靠著總統大選蔡英文817萬票「強大裙擺效應」之威，強拿下顏清標家族的囊中物，一戰成名。

游盈隆續指，相對地，此次罷免則是在沒有總統裙擺效應下，在一定程度上單獨面對國民黨及強大傳統地方勢力合流，民進黨自總統蔡英文以降，雖予以聲援，但大多僅止於口頭和精神上的支持，陳柏惟和基進黨只能靠自己單薄的力量拚盡全力，已是雖敗猶榮，他未來還有很長的政治路要走。