去年台股大漲，吸引眾多散戶進場，出現一堆航海王、鋼鐵人。不過今年7月份以來台股修正，不少散戶吐出獲利還倒賠。一名丈夫PO文表示，妻子把工作辭了專心做當沖，他曬出妻子8月份的對帳單，詢問「這樣成績好嗎？」。眾多網友看完直搖頭，勸趁還有辦法處理的時候趕快止損吧，以免「公離子散」。

一名網友在論壇《mobile01》以「老婆的對帳單」為標題發文，表示老婆把工作辭了，專心做當沖， 偷看她8月的單子想知道「這樣成績好嗎？」，並說老婆整天看投顧公司的影片，也花了顧問費，「請問一下這樣子本金要準備多少錢，有些融資購入，我不懂怎麼算本金」；還表示老婆做股票10多年了， 以前有工作不可能玩很大，都有賺到，現在開始專心投入，他覺得老婆心態己經變了，很不放心。

網友們看完原PO貼出的對帳單，紛紛勸：「融資購入，有棟樓是妻離子散...先問問你老婆公離子散...」、「這是閉眼選股嗎？能有這種績效也是不容易的」、「股市名言：靠運氣賺的，會靠實力輸回去。看來目前是這樣，沒經過兩次多空週期，不要說會投資....然後花點錢去上課吧～覺得上課貴的，看一下虧的錢夠上幾次課了。」、「趁還有辦法處理的時候快止損吧，不要到時候要離婚賣房，無法收拾，個人想法，如有冒犯敬請見諒」、「我的感想，您老婆就像是剛學會刺槍術就上戰場的兵，以為自己是藍波，沒發現大家早就用飛彈在打來打去」、「期貨跟當沖，當我看我朋友輸掉桃園兩棟房子後，我知道我不能碰」。