大陸通訊巨頭華為受美國制裁多年，智慧手機業務每況愈下，在美國極力打壓之下，華為多次坦言，現在「求生」為首要之急，不斷拓展其他領域項目，從電動車、煤炭、雲計算等領域皆有涉及，然權威雜誌《經濟學人》報導，形容其涉足煤炭業為「垂死企業遇上夕陽產業」，點出華為如今的窘境，只有將公司解散才是唯一生路，散播人才、資本，成為大陸科技產業的未來。

國際權威雜誌《經濟學人》報導，華為在過去短短幾年迅速成長，超越全球許多通訊巨頭，成為全球第一大通訊設備供應商，它的崛起代表著大陸蛻變為技術自主的象徵，然而美國雷霆制裁的行動，也讓它成為美中關係降溫的象徵之一。

美國限制對大陸半導體設備出口，華為首當其中，其在2020年智慧手機業務佔其一半以上的收入，如今銷量已經從2019年第4季的逾6000萬，下降至2021年第三季僅1500萬；報導指出，鉅額的資金拓展其他領域，是否能夠蘊養華為的新業務？或者華為應該解散公司，將10.5萬名被資遣的工程師成為大陸科技產業的未來。

面對全球霸主美國的制裁，華為這幾年不斷拓展其他領域，每年投入約16%的營收比重，發展包含電動車、雲計算基礎設施、甚至是煤炭產業，然而，這些產業皆並不屬於尖端半導體產業。

有分析師將華為投入煤炭產業的行為，形容成「一家垂死的公司遇上夕陽產業」；報導稱，華為如今唯一的出路，就是以大膽的「創造性破壞」理論，讓就企業消亡，創造新公司的同時，讓資本、思想和人才成為種子散播出去，變成大陸科技產業的未來。