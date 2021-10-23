台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，有網友問到，經過陳柏惟的教訓後，台派能否重視年輕從政人員的素質？資深媒體人吳子嘉表示，陳柏惟就是在台派的舒適圈裡長大，如今有4個半電視台的人在支持民進黨；他甚至預言，2022年會發生翻天覆地的大變化，就是網路世紀來臨，到時藍軍、非綠軍恐會沒有路可走。

有網友在《董事長開講》網路直播節目上問到，經過吳怡農、陳柏惟的教訓後，台派能否重視年輕從政人員的素質，而非只要高舉愛台灣的旗幟，隨便推舉個西瓜就好？吳子嘉表示，在雙北的都會區會有媒體的效應，而年輕人的「工具箱」也改變了，現在是用網路。現在有一個狀況是，吳怡農、陳柏惟他們都有一個缺點，都在舒適圈裡面長大，因為目前台派的舒適圈很大。

吳子嘉接著表示，如今有4個半電視台的人在支持民進黨，因此民進黨人根本不需要經營，全部都是他們的聲音。執政黨把整個媒體資源控制住了，這是一個很特殊的台灣現象，而現在的民進黨年輕人可能也會認為「穩當選」，這就是舒適圈。

吳子嘉認為，2022年會發生一個翻天覆地的大變化，就是網路世紀的來臨，所有藍軍、非綠軍恐怕會沒有路可以走，比如打選戰進入肉搏戰的時候，就沒有辦法了。