3X3.EXE聯盟賽23日進行北區男子組第6回合及女子組第5回合，因氣候因素將原訂基隆海洋廣場之賽事改至基隆商工體育館舉行。女子組賽事，陳鈺君帶領台北國泰5度闖入冠軍賽，4度登頂冠軍，並攻下10分收獲MVP。男子組方面，台北好動P力貓強力衝擊冠軍賽常客新北footer，喜收首座單站冠軍。

女子組休兵1周後，今天進行第5回合賽事，前4回合維持不敗的臺北國泰，本周遭逢敵手。新北CLOG隊在小組賽靠著林欣宜獨拿11分領軍，以16比15擊敗台北國泰。台北國泰、新北CLOG之後在四強賽分別擊敗宜蘭佛光大學、宜蘭烤哇邦嘎，又在冠軍賽碰頭。台北國泰經過調整，加上陳鈺君可裡可外的表現帶動，最終以20比17討回勝利，4站登頂，捍衛女子組霸主地位，陳鈺君也拿下個人首座MVP。

男子組今天則進行北區第6回合賽事，台北好動P力貓在小組賽先後擊敗新北XPORTS HOOPERS、新北Footer，4強賽面對台北2派克打得激烈，最後靠著黃亞中幾顆關鍵進球，以21比19搶下勝利，繼第2回合後再次挺進冠軍賽。

台北好動P力貓在冠軍賽對上尋求第3座單站冠軍的新北Footer，黃煒哲轟進3顆外線、拿下14分，率領球隊以21比14勝出，台北好動P力貓本季首座單站冠軍到手！

3X3.EXE聯盟賽下周末將造訪高雄駁二塔前廣場，30日南區男子組第5回合及31日進行第6回合。北區男子組下站賽事為11月7日第7回合於新竹芎林公三公園。