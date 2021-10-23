國民黨中央。（趙婉淳攝）

台灣基進立委陳柏惟罷免案今天通過，國民黨團表示，台中給台灣民主上了新的一課，刪Q的成功，提醒了所有政治人物，網路聲量與民意支持度不能劃上等號，實實在在做實事，才是「樸實、中道、理性」的台灣人肯定及認同的。

國民黨團表示，台中海線民眾給過陳柏惟機會，但陳柏惟並未好好把握這個服務台中鄉親的機會。今天的投票結果證明了一件事，台灣民主日漸成熟，做不好就換人。

國民黨團說，不管是府院黨動用媒體、行政資源，傾全力要為一個没有認真為民喉舌、只會做秀的民意代表護航，終究是會被選民看破手腳。

國民黨團指出，今天的投票結果，代表台中市第二選區的選民給陳柏惟這近二年國會問政表現打出一個不合格的成績單，讓陳柏惟下台好好反省。

國民黨團表示，這同時也在告誡全面執政的民進黨政府、蔡英文總統，人民的眼睛是雪亮的，大內宣、1450只能騙得了一時，騙不了長久，不要小看台灣人民的智慧。