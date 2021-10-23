台中市立委陳柏惟罷免案今天通過，台南市長黃偉哲晚間在臉書PO文「這次跌倒，讓我們更接近故鄉的泥土，更貼近人民的脈動。民主從來不是坦途，坎坷的磨難，都是我們繼續向前的動力。加油！陳柏惟，以及，陳柏惟們。」

黃偉哲說，尊重投票的結果但也惋惜。他說，這場罷免過程中有太多地方勢力介入，立委實質表現被政黨惡鬥蓋過，真的很可惜！他也認為，選罷制度有待進一步檢討。

黃偉哲晚間在臉書PO文，「這段苦行，令人感動的是許多堅毅而年輕的腳步，日夜奮力前行。這次跌倒，讓我們更接近故鄉的泥土，更貼近人民的脈動。民主從來不是坦途，坎坷的磨難，都是我們繼續向前的動力。加油！陳柏惟，以及，陳柏惟們。」

不過，網友們對於黃偉哲言論顯然並不買帳，紛紛留言「我看不出陳柏惟跟台南有什麼關係，韓國瑜被罷免時，你有出來講過話嗎？先去解決南科附近高房價的問題吧！太扯了你！」、「苦行啊，政治人物不是要他苦行，是要他在他的崗位上認真，立委做的好，還要苦行嗎？這關台南什麼事，要市長出來講話？」、「尊重民意很難嗎？」但也有部分網友贊聲送暖，「罷免制度真的要檢討」、「歡迎陳柏惟來台南，享受滿滿人情味！」