前立委朱高正先生因大腸癌，昨天病逝。我國駐日代表謝長廷認為，綠色陣營很多人對他看法負面，但不能因他後期的爭議言行而否定他早期的貢獻。

謝長廷在臉書回憶，朱高正在戒嚴時期，曾領導群眾運動，抗議萬年國會，帶動風潮，尤其在民進黨建黨當天。

謝長廷指出，「我們提案變更議程討論建黨時」，有一派人主張太草率，要求先成立一個小組，謹慎籌劃。「當時我和幾位核心同志，內心焦慮不安」，一方面擔心情治人員會衝進會場，一方面擔心好不容易突破情治單位的監控而奇襲，才有這一絲機會，如果錯過就不知要等到何時。

正當兩派相持不下時，朱高正站起來發言，大聲支持當天就建黨，並高呼如有人被捕，就全體退出選舉云云，獲得熱烈掌聲，提案終於通過，這臨門一腳很重要。

謝長廷表示，後來他提議黨名為「民主進步黨」，朱高正反對，建議用「進步民主黨」，理由是「未來還可以分裂出自由民主黨」，坦白説，理論上確是如此。但為趕時間，謝幽默的說「我們今天才建黨就講分裂的事，有點不吉利吧」，全場大笑才把「民主進步黨」的名字給通過。

朱高正自稱是朱熹後代，推崇儒家，但聲稱自己精通康德哲學，謝長廷也自豪「我在日本留學時研究法哲學」，跟他交談較有交集，兩人曾在新文化雜誌第一期對談「新文化運動的起點和路向」，從內文可以看出他的學問底子不錯。

謝長廷回憶，幾年前朱高正來台北辦公室聊天，談到他在中國大陸的生活種種，「我避開政治話題」，跟他談我自創的流體太極，他則打了一套太極拳，相談愉快，不料當時一句再見竟是永別，令人唏噓。祈他一路好走。