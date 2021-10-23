台大校長管中閔在今天的校務會議中，宣布不會續任第二屆校長，為學術界投下震撼彈。對此資深媒體人陳文茜也在臉書大讚「台灣還是有懂得捨棄權力的人」。

陳文茜在臉書《文茜的世界周報 Sisy's World News》PO文「敬佩管中閔」，表示台灣還是有懂得捨棄權力的人，她說，管中閔是一個被政治力卡住，最後才不過一屆，卻仍可輕揮衣袖，宣布不連任的好校長，也稱讚管中閔不為私利，只為學校，決定進行世代接替的作為。

管中閔在2018年1月經過遴選，當選台大校長，卻遭教育部「卡管」長達一年時間，前後更有三位部長(潘文忠、吳茂昆、葉俊榮)因此下台，最終由葉俊榮突破政治立場，決定通過管中閔當選資格，才讓管案落幕，卻也因此讓總統蔡英文勃然大怒，事後請辭負責。

管中閔表示，考量到自己明年續任時已經66歲，認為台大應該世代接替，由更年輕有為的人來接任，因此放棄續任資格，也會即刻請主秘啟動新校長遴選工作。管中閔感性表示，自己很榮幸為台大這所偉大學校服務，也感謝校內各級主管支持，不然他不會有今天，自己任期還有一年多，仍可以做出許多貢獻。