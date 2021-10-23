網友為閃路邊停車開門，稍稍跨越中線，竟然遭到檢舉，讓他相當憤怒。（翻攝《爆料公社》）

不少檢舉達人都自詡是為了維護道路安全、遵守交通規則，但很多時候在馬路上會遇到不得以的狀況，檢舉達人照樣檢舉，恐怕就會引發爭議。

「檢舉魔人靠啥生活？？行使檢舉權利太超過、困擾民生，是誰養大檢舉魔人胃口，讓他可以猖狂？！」一名網友憤怒在《爆料公社app》發文表示，原本遵循行駛道路上，因為有臨停汽車駕駛人開車門下來，為了顧及對方安全，保持距離，因此微靠左行而暫時壓到道路中線，確定安全無礙便立即回到原本路線。

但他卻收到了民眾檢舉的「不依規定駛入來車道」的罰單。原PO憤怒表示：「就合法合規上丶我該維護行駛權冒著他被我擦撞的風險直駛原本路線，或者在情理法上適時微調以令雙方都安全？我哪裡違規？」。

眾多網友看完原PO附上的照片，紛紛表示：「因為閃避他車 可以去申訴試試看！」、「別氣了、這照片很明顯是避路邊車及路上，申訴成立應該沒問題的。」、「就是有這種人，自以為了不起，到底誰不會為了要閃避旁邊的來車往左邊靠一下呢！！！照片上看的很清楚，有轎車跟路人甲站在那......討厭正義到靠北的魔人！」、「有合理的理由駛入來車道，就向開單告發的單位聲明異議，請撤銷罰單。」。