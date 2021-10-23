柳演錫（左起）、田美都 、金大明、曹政奭、鄭敬淏下鄉體驗《機智山村生活》。（friDay影音提供）

上月播畢的熱門韓劇《Penthouse上流戰爭》和《機智醫生生活》，恰巧都在近日分別推出衍生節目《不會傷害你》、《機智山村生活》，主演們共赴偏遠鄉村，體驗自給自足的生活，將綜藝作為「售後服務」報答觀眾，滿足了大家對於劇終的遺憾，也成功延續戲劇熱度。

《上流戰爭》播出時曾創下超過28％的驚人收視，更紅到海外，堪稱近年最成功的狗血韓劇，3位男主「朱丹泰」嚴基俊、「李奎鎮」奉太奎、「河允哲」尹鐘焄歷經18個月共3季的拍攝後，終於卸下「惡棍」身分，在《不會傷害你》中被狠狠地「懲罰」，本來以為是要去度假，結果被安排住進廢棄8年雜草叢生的老屋，他們為整理成可以生活的地方，第1天就體力耗盡，不過這趟不斷勞動的「苦難記」播出後，頗有「洗白」效果，不少觀眾被他們戲外反差的模樣圈粉了。

攻佔Netflix熱播榜冠軍的《機智醫生生活》，被譽為「居家防疫最好的解悶良藥」，劇中「99五人幫」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都的好友誼更是令人稱羨，繼年初的《機智露營生活》後，該劇導演申元浩好友「王牌製作人」羅暎錫（羅PD）也決定以《一日三餐》為原型，再推《機智山村生活》，除了柳演錫因其他行程前2天無法參與，4人殺青6小時後，便來到山村小屋，開始生火、備料、做飯，維持該劇風格，透過日常瑣事，帶給觀眾最樸實的療癒感。

剛好這2部都是季播，因此對於結束，觀眾肯定是更加不捨，像這樣的衍生綜藝，不僅能展現演員們有別於劇中角色的真實一面，因戲結緣成摯友的他們，之間逗趣的互動也是一大看點，還能聽到各種拍攝軼事，加上邀請配角們作為嘉賓，讓那些意猶未盡的觀眾，可以慢慢跟愛劇做個圓滿道別。

相較之前劇組們大多在作品上檔前，爭相到各大綜藝節目宣傳，像是《海盜2》劇組韓孝周、李光洙、姜河那等人，也參與了《帶輪子的家》特別篇《借給你帶輪子的家》，在節目中享受慢活時刻，不過或許是因為該片還沒上映，觀眾對這個組合沒有共鳴，所以即使卡司陣容堅強，還是沒有引起太大的話題。

在這串流平台盛行的時代，追劇已不一定要準時守在電視機前，事後播出的綜藝節目，運用成功IP抓住固有觀眾同時，也會吸引到原本沒看電視劇的人，因綜藝產生興趣後再回頭補，創造雙贏局面。《機智山村生活》每周六在friDay影音、bilibili、愛奇藝國際站上線最新一集。