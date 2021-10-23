民眾黨立委邱臣遠。（邱臣遠辦公室提供／張穎齊基隆傳真）

交通部高速公路局23日辦理「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」說明會，討論平面或高架方案利弊，而被看好競選明年基隆市長的民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠均出席，並各自提出想法，頗有提前為選戰開打的較勁意味。

高速公路局所提方案，包含平面道路拓寬：範圍由7K＋305~11K＋850，兩側各拓寬一個車道，用地範圍需拆遷兩處建物、工程期間8.25年，經費約15.4億元；新建高架道路：範圍由7K＋305～13K＋280，新建高架道路北上南下各兩個車道，用地範圍需要拆遷8處建物、工程期間9.25年，經費約105億元。

交通部高速公路局副局長廖肇昌表示，過去他曾住過百福社區，深切了解到基隆端居民的需求，尤其是國道一號汐止、基隆的龐大通勤、運輸車潮，所以高速公路局規劃了兩個方案，平面道路的拓寬方案，還有高架道路的拓寬方案，就是希望可以解決汐止基隆端的問題。

蔡適應表示，希望高公局從大數據來看國道拓寬，因為此次的數據並未說明從基隆上國道，跨過汐止的車輛，或下汐止交流道的車輛數據，若下汐止的車輛較多，則平面道路拓寬方案較為妥善，但是跨過汐止的車輛較多的話，則是高架道路較符合使用者需求。

蔡適應強調，基隆和汐止端都是基隆河谷廊帶的使用者，他會與沈發惠委員、賴品妤委員一起與地方溝通，讓使用者需求可以得到滿足，今天說明完後，他也請幾位議員和里長把訊息帶回，讓基隆市民都能了解，他也會持續督促交通部改善基隆的各項通勤問題。

邱臣遠強調，國道1號大華系統至汐止交流道路段，部分路段僅有兩線道，主線容量不足、兩側集散道路容量不足以及車流大量匯入，產生交織車流過大導致主線回堵，都讓民眾飽受塞車之苦，「甚至有時候從立法院往返基隆也被塞在車陣之中。」

邱臣遠說，基隆端車流多以行駛主線平面為主，高架方案的轉移效果恐不佳，且施工風險高，工期長、經費高，用地取得及拆遷恐衝擊附近居民權益，平面方案較為可行，高公局除應持續彙整相關單位及專家意見外，更應持續辦理地方說明會，就規畫方案可能對居民造成的影響持續說明與溝通。