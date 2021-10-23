《魷魚遊戲》（Squid Game）已成為Netflix官方認證，全球觀看次數最多的影集（至今已累積至1.42億次），且至今熱潮未減。爆紅現象也讓劇中紅、綠色服裝的成為今年萬聖節首選扮裝創意，並順帶拉抬了因疫情受重創的南韓成衣界，成為另類救星。

《路透》報導，南韓首都成北區一間500平方公尺的成衣廠，這一周以來縫紉機聲不絕於耳，工人們奮力生產著一批又一批紅色與綠色的服裝，為的就是期待趕上交貨期，可說是忙得不亦樂乎。

工廠老闆Kim Jin Ja表示「10月通常都是紡織業淡季，但是今年拜《魷魚遊戲》所賜，再加上萬聖節，讓我們忙翻天了。」她還分享工人們正在趕工製作6000件綠色的運動服，而且主要是供給兒童、幼兒族群。

Kim Jin Ja連帶分享到，她以往都能接到15億韓元（約新台幣3600萬元）的訂單，但因為疫情跌到僅剩1/3。她過去的訂單大多都來自日本，而疫情為旅遊帶來許多限制，讓她被迫在今年8、9月停工。

所幸9月中上檔的《魷魚遊戲》，意外地為她帶來的新的訂單。她也期待這波影集帶來的熱潮可以持續延續，甚至是到萬聖節之後。讓「南韓製造」的商品能夠再度在出口市場展現魅力。

《魷魚遊戲》在全球掀起一波追劇熱潮，左起吳永壽、李政宰、朴海秀。主演們穿著的運動服也早已爆紅。（Netflix提供）

其實早在疫情之前，南韓的成衣業就因為工資較高，難以與中國、越南、印尼等地的商品競爭，而導致需求衰退。

首爾時尚紡織品縫紉協會（Seoul Fashion Textile Sewing Association）的主席Oh Byung-yeol指出，城北地區2144間製造商當中，就有1510家是成衣公司。而城北區首長Lee Seung-ro則是為這一波《魷魚遊戲》帶來的南韓成衣業復甦效應做出了詮釋。他點出「南韓成衣業在近兩年都因為疫情處於艱難時刻，但《魷魚遊戲》全球爆紅，帶動（劇中）運動服大受歡迎，讓成衣訂單絡繹不絕。」

報導指出，在知名南大門市場中，兒童尺寸的《魷魚遊戲》運動服售價是3萬韓元（約新台幣720元）。一間販售此類服裝的店家表示，需求絡繹不絕，讓他們（魷魚遊戲）的同款運動服賣到供不應求。

不過影集《魷魚遊戲》爆紅以來，也引發不少爭議。因為劇情描述背負巨額債務的人們，要透過遊戲來賺取高額獎金，嘗試讓人生翻轉，呈現了南韓實際上是「負債社會」且高房價的文化現象；但劇中無法通過遊戲者，也都會因而喪命，暴力情節不斷，也引發不少國家的家長關注，建議不要讓孩童觀賞免得出現模仿效應。