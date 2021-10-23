男子貼出購買證明，可看到他一共買了622瓶紅酒，結帳金額一共14萬2438元。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

一名男網友因覺得美式賣場好市多（Costco）一款紅酒好喝又CP值高，竟開貨車到賣場直接狂掃光622瓶紅酒，光結這筆就花了14萬多，讓網友紛紛驚呼「貧窮限制了想像」。如今這位買家身分曝光，原來是中壢知名牛肉麵老店的二代。

男子日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張載滿紅酒的貨車照片並寫下，「這瓶紅酒才229元，你喝過以後就會了解為什麼我們把它掃光了......」。

隨後男子也附上購買證明，從消費明細可看到他一共買了622瓶紅酒，結帳金額一共14萬2438元，相當驚人。下方還註記了他是黑鑽卡會員，而這筆消費的回饋金額大約2712元。

小老闆解釋，因為這款紅酒紅好喝又順口，而且只要229元，才會到賣場掃貨。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

貼文曝光後，吸引超過萬人按讚，網友驚呆表示，「整板都給你買走了！」也讓不少人好奇買家的真實身分。根據《三立新聞網》報導，男子其實是中壢「永川牛肉麵」的第三代小老闆，雖然他對紅酒沒有特別研究，只是偶然發現這瓶紅酒好喝又順口，而且只要229元，因為懶得一直跑賣場才選擇一次性補貨。

據了解，中壢永川牛肉麵是大桃園地區第一家川味牛肉麵的創始店家，24小時營業全年無休，深受在地人喜歡。其實，這款紅酒也有在店裡販售，知道的人並不多，但曾有老饕連續4天都到店裡開酒的紀錄。

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