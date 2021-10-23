罷免陳柏惟過關，恐影響民進黨下屆台中市長布局，立法院副院長蔡其昌（左）、前交通部長林佳龍是否會投入台中市長選戰，備受關注。（資料照、盧金足台中傳真）

雖然蔡總統發聲不能讓陳柏惟孤單，但台中市第二選區選民仍以7萬7000多張選票送走陳柏惟，藍營「止跌回穩」，但對挺陳大咖的蔡其昌，出現在地「中一選區」難邁進「中二選區」障礙，林佳龍是否再戰，雖仍有可為。但這場市長前哨戰結果，以盧秀燕來說，則算是吃下一顆定心丸。

台中市一直是「搖擺州」，選民自主性高， 林佳龍上一屆選舉贏20萬票，盧秀燕這屆選舉又贏回20萬票，陳柏惟在第二選區扳倒顏寬恒，小蝦米打敗大鯨魚被視為「奇蹟選區」，當初國民黨不可能輸的選舉竟然輸了，連台中8席立委敗到只剩2席。

中二選區罷免選舉，同意罷免票數拿下7萬7000多票，不同意罷免票達7萬3000多票，雙方勝負不到1成，但值得注意的是，五個行政區贏四個，僅同意罷免票數烏日小輸622票，盧秀燕是「烏日媳婦」，示警市府未來建設與宣傳要更加深力道。

這一役對林佳龍傷害較小，正國會與「3Q」距離未到黏TT程度，林佳龍表示，肯定陳柏惟的承擔以及奮戰精神值得肯定，在從政的路上，所有的路都不會白走，罷免案已經通過，心中雖有遺憾，「但我們尊重人民的決定」。

罷免結果鼓舞藍軍士氣，是否也透露泛綠鐵票鬆動？蔡其昌能否有把握打贏盧秀燕？經此考驗衝擊民進黨下屆市長的布局，本來以從民間再出發累積能量的林佳龍，下一步是否與盧秀燕再戰，備受關注。

新潮流的蔡其昌，原希望在市長選舉前操兵，從他中一選區跨進中二選區，守住海線，再攻下屯區與山城區，但罷免過關讓他連一隻腳都沒跨出去，令他也感慨，「千言萬語，只想跟大家說聲抱歉，沒能留下柏惟」，讓大家失望了。

罷免案，盧秀燕這次保持行政中立，基層焦急，也傳出抱怨盧秀燕未表態，但盧秀燕深諳罷免案，藍軍定調為朱立倫擔任黨主席立威之戰，盧秀燕保持中立軟著陸，明年底市長選舉才是她的主戰場，但明年1月底的補選，盧秀燕勢必投入輔選，若為國民黨立委席次再下一城，也提前為市長選舉暖身。