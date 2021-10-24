「你無路用啦！」33歲的王富財大口喝下黃酒，想到同居女友離家多日，還被女友的養母吳陳素英的數落，心裡愈想愈氣。王富財帶著酒意，到女友養父母家裡，追問女兒下落，雙方起口角，王富財一氣之下，對年逾七旬的養父母2人拳打腳踢，踹死2老之後，將2老分屍，雇計程車載至蘇花公路山崖棄屍....

1994年3月9日，42歲的吳來富慌張跑到萬華分局漢中街派出所報案，指稱她73歲父親吳再興、71歲母親吳陳素英已失蹤10幾天，在警員陪同下前往內江街父母住處，請鎖匠打開大門，一行人進屋後，赫然發現床舖、枕頭及房間門邊均有血跡、垃圾桶內指甲刀亦有血跡，另外母親的5只手戴佛珠也均掉落地上。

吳來富向員警表示，她父母平日未與人結怨，又無財產，而她的養妹吳美鴻與男友王富財同居7、8年，育有1名6歲兒子，最近2人感情不睦，吳美鴻離家出走，她懷疑雙親失蹤與王富財有關。

警方找到王富財，王坦承他殺了2人，並分屍將屍塊丟棄在蘇花公路山溝。王富財說，他與女友吳美鴻是在廣州街的餐廳認識，但吳女的雙親強烈反對他們交往，但2人不顧吳家反對私奔，並生下1子。

王富財因最近女友離家未歸，懷疑女友遲未返家，是有意要和他脫離關係，1994年2月26日凌晨，王富財酒後從淡水租屋處帶著和吳女所生的6歲兒子，到北市廣州街某餐廳，詢問在該餐廳工作的女友養母吳陳素英，打探女友行蹤。

吳陳素英一見是王富財，忍不住怒氣，斥責他沒有正當職業，遊手好閒。王富財也很不高興，索性坐在餐廳喝了一瓶黃酒，對於養母的奚落，愈想愈氣。

當天凌晨3、4時許，王富財攜子至內江街女友養父母吳再興、吳陳素英住處，再次追問女友下落，言談間，王富財因頻受責罵，且為吳陳素英出手推擠，一氣之下，將年逾古稀的吳再興、吳陳素英夫婦踢倒在地，再以腳猛踹2人頭部，王富財發洩怒氣後逕自離去。

28日上午，王富財再至吳家找尋女友下落，遭到發現2人已經死亡，即以菜刀、長尖刀將兩具屍體支解成兩半，當天晚間將屍塊裝進4個水果箱，然後雇計程車載運至蘇花公路南澳往花蓮方向，沿路尋覓棄屍地點。

王富財以避免計程車司機起疑心，先要求司機將車停放在太魯閣界址，向司機說等朋友取貨，之後又藉口以等不到朋友，隨即經過半小時的車程，向司機表示朋友沒有來，車上的東西乾脆就不要，隨即拋下公路斷崖。

3月10日，員警押解王富財重回棄屍現場摸擬，往花蓮沿線找尋，並未發現棄屍的紙箱，但一行人回程時，在蘇澳往花蓮155公里處靠右邊懸崖旁，員警肉眼發現第1個紙箱，大約距離公路僅5公尺，另3個紙箱滾落到約20多公尺深處。

員警勘查現場時，發現棄屍點的位置很玄，前後各10公尺均沒有樹叢阻擋，如果在該處棄屍，屍首肯定會掉入海裡，偏偏丟棄地點剛好有樹叢擋住，使警方順利地找到這4個盛裝屍塊的紙箱，真是冥冥之中有神明。王富財見找到屍體，當場下跪低頭懺悔。

1994年8月3日，台北地院以王富財行凶過程凶殘，毫無人性，依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身後，案發不到2年，王富財被判死刑確定，1995年2月23日，槍決伏法。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。