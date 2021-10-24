國際影后張曼玉18歲以港姐亞軍出道，憑著精湛演技，橫掃國內外影后殊榮，她的感情生活也一直備受關注，過去就連周星馳都被她內斂的氣質吸引，然而張曼玉僅以「只能做朋友」回絕，後來她卻在和梁朝偉合作電影的過程中擦出火花，還有媒體爆料，張曼玉戀情波折，全是因為梁朝偉。

張曼玉過去曾獲得5屆香港電影金像獎影后、4屆金馬獎影后，更是坎城影展首位華人影后，在拍戲期間，她曾和導演爾冬陞傳出戀情，交往3年後分手，隨後周星馳鼓起勇氣向她告白：「Maggie是香港最好、最漂亮的女星，已經仰慕了她許久的我，很想追求她！」

當時張曼玉以為周星馳只是在講客套話，直到周星馳透過朋友轉達愛意，張曼玉才正式回應，表示自己對周星馳「沒有愛情、只有友情」，有媒體爆料，張曼玉早在和梁朝偉合拍《新紮師兄》時就看對眼，時隔12年，他們再合作王家衛的《花樣年華》，15個月的朝夕相處讓他們默契十足，一個眼神都能了然於心。

梁朝偉牽著劉嘉玲和張曼玉走上紅毯。(資料照)

2000年，梁朝偉牽著女朋友劉嘉玲和同劇女主角張曼玉踏上坎城紅毯，同年冬天，香港記者目擊梁朝偉和張曼玉上了同班飛機，熟睡的張曼玉將頭靠在梁朝偉的肩上，2人關係不言而喻，卻始終沒有戳破，直到2008年，梁朝偉娶了劉嘉玲，記者問張曼玉是否送上祝福，她不假思索回答：「沒有」，簡單2個字為兩人關係留下無限念想。