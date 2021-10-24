幾年前，雷輝與他的女兒、女婿租下台北寧波東街上一棟老台鐵員工宿舍，兩層樓，年代有了，但從圍牆到建築主體、院子到陽台，一切都結實。

老宿舍現在是咖啡廳，雷輝是咖啡廳老闆的父親，但除此之外，他更是強悍的科技人，同時也是浪漫的藝文推手。

63歲的雷輝坐在咖啡廳，套著樸實簡單的黑T恤，笑起來會露出可愛的虎牙。但從他語氣不時散發出來的精悍氣質，就能感受到雷輝不只是位客氣的先生。在冬夏常青的微笑後，有著雙面雷輝，都很性格──一面浪漫致死，另一面則精準幹練。

時人尊稱雷輝一聲「雷大」，過去他在科技戰場呼風喚雨，不但是宏碁創辦人施振榮的愛將，在歐洲擔任業務主管時，兩年內更為宏碁OEM（代工生產）創造出一億兩千萬美元的營業額。他也曾是明基電通董事長李焜耀的左右手，時任明基電通全球策略長、明基醫院董事長。

近年雷輝退休，不過，大老卸甲沒歸田，倒是移轉了陣地，或者該說，他回到了初心。科技業日新又新，卻也日舊愈舊，嶄新的玩意兒過了一年就成古董，雷輝的夢想要更加雋永。「我這年紀，想要留下的是長遠的東西。」

於是，退休後的科技強人換了身分，一股腦投入藝文界。雷輝砸了超過6百萬元，與陳明章、吳念真花了數年時間，攜手催生音樂劇《再會吧北投》。大疫之下，他還是與導演吳念真、紙風車劇團創辦人李永豐一同打造出《人間條件七：我是一片雲》，再難，也要把戲推上台北國家戲劇院，10月22日則在高雄正常上演。彼時，大戲《斯卡羅》缺糧缺錢時，他更與施振榮等人一齊出手，籌了近4千萬元救火，成為影視作品投資人。

而且，他不只是藝術界的金主、贊助者，在《人間條件7》排練時，雷輝每天清晨就會自己到阜杭豆漿排隊，買數10份早餐，為劇組人員、演員親手奉上。近年來，他更為藝文四處奔走，期盼催生台灣真正的「商業劇場」，推動如《貓》或《歌劇魅影》那樣長年演出的「定目劇」。他也曾拉著施振榮，在鄭麗君仍是文化部長時登門拜訪，親作簡報，冀望把台灣劇場帶到商業市場。這位科技業的「策略長」做事講求效率，推動藝文既熱情，也務實。

「戲有觀眾，才圓滿」 他賠錢也要做戲

早在今年3、4月，戲迷已昂首期待多時的《人間條件七》，票一下子就被搶光，但5月中，疫情轟然襲來，原本該粉墨登場的劇團成員，一下子面臨的竟是冷颼颼的西北風，不過綠光劇團沒氣餒，也不能氣餒。

就像吳念真說的：「總鋪師煮好的料理，有人動筷子，才吃得出美味；戲有觀眾，才算圓滿。」為了這個「圓滿」，9月時，綠光劇團不計血本，配合政府間隔座政策，奮力把《人間條件7》搬上國家戲劇院演了4場。賠本做戲？雷輝一派氣定神閒地說，「雖然只有一半觀眾，但我們能看到他們的反應，這就是口碑。」

雷輝非常了解綠光劇團的創作信念，更清楚一齣好戲的成敗，不該只看票房與收入，好故事的美學可能是亙古常新的，老靈魂不會舊。

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